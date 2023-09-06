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كوتينيو في طريقه إلى الخليج

9/6/2023 10:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط أستون فيلا، من الانتقال لصفوف الدحيل القطري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وتراجع مستوى كوتينيو بشكل ملحوظ، وهو ما أبعده عن التشكيل الأساسي للفيلانز.
وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن الدحيل اقترب من استعارة كوتينيو.
وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "الدحيل القطري يقترب من التعاقد مع فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة".
وأضاف: "أستون فيلا مستعد لقبول عرض الدحيل، خاصة بعدما أبدى النادي القطري جاهزيته لتحمل راتب اللاعب كاملا".
وختم: "العروض المقدمة من بشكتاش وريال بيتيس تم رفضها".
يشار إلى أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق السعودي، طلب التعاقد مع كوتينيو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن الصفقة لم تتم ليقترب اللاعب بشدة من الدوري القطري.

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