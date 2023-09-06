كوتينيو في طريقه إلى الخليج

كوتينيو في طريقه إلى الخليج
التاريخ
9/6/2023 10:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط أستون فيلا، من الانتقال لصفوف الدحيل القطري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وتراجع مستوى كوتينيو بشكل ملحوظ، وهو ما أبعده عن التشكيل الأساسي للفيلانز.
وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن الدحيل اقترب من استعارة كوتينيو.
وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "الدحيل القطري يقترب من التعاقد مع فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة".
وأضاف: "أستون فيلا مستعد لقبول عرض الدحيل، خاصة بعدما أبدى النادي القطري جاهزيته لتحمل راتب اللاعب كاملا".
وختم: "العروض المقدمة من بشكتاش وريال بيتيس تم رفضها".
يشار إلى أن ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق السعودي، طلب التعاقد مع كوتينيو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن الصفقة لم تتم ليقترب اللاعب بشدة من الدوري القطري.
ملاعب
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