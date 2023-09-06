قرارات هامة من مجلس الوزراء



ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع حوكمة ومأسسة عمليَّات متابعة وتقييم الأداء الحكومي؛ تنفيذاً لأولويات البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي، ووحدة الأمن السيبراني ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.



كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإقراض الزِّراعي لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تطوير منظومة التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة، لمواكبة الخطط الوطنيَّة، وتعزيز مبدأ الاستقلال المالي لها، وضبط النَّفقات، من خلال إلغاء الكوادر التَّابعة لمديري إدارات الأقاليم، وإعادة توزيعهم داخل المؤسَّسة.



ويهدف النِّظام إلى تعزيز انخراط المؤسَّسة في الخطط الوطنيَّة المحفِّزة للنموّ في قطاع الزِّراعة، والتوسُّع في إعطاء الصَّلاحيَّات لمركز تقديم الخدمة؛ تسهيلاً على المواطنين، وتسريعاً للإجراءات، وتوفيراً للوقت والكُلفة على متلقِّي الخدمة، وتعزيزاً لمبدأ اللامركزيَّة في عمل الإدارة، والاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومواكبة سياسات التَّطوير والتَّحديث في أسلوب تقديم الخدمة.



وأقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام جمعيَّة البنوك لسنة 2023م؛ وذلك لتمكين مجلس إدارة الجمعيَّة من متابعة تنفيذ خططه وبرامجه لخدمة القطاع المصرفي، وذلك بزيادة مدَّة عضويَّة مجلس الإدارة لتصبح أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وتحديد عدد دورات انتخاب رئيس مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعلُّم الإلكتروني في المؤسَّسات التَّعليميَّة المدرسيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.



ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين المؤسَّسات التَّعليميَّة من اللُّجوء إلى التَّعلُّم الإلكتروني لدعم عمليَّة التعلُّم والتَّعليم، أو في الحالات الاستثنائيَّة الطَّارئة التي تحول دون وصول المدرِّسين والطَّلبة إلى مدارسهم.



كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2023م؛ بهدف استحداث وحدات إداريَّة جديدة ودمج أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء والإنتاجيَّة، وتخفيض النَّفقات الماليَّة.



ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات خدمات الرِّعاية الصِّحيَّة المنزليَّة لسنة 2023م؛ وذلك لتنظيم عمل المؤسَّسات المرخَّصة لهذه الغاية.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء اعتبار مجلس بلدي القويرة منحلَّاً، بسبب تقديم أعضاء المجلس استقالاتهم؛ وذلك سنداً لأحكام المادَّة (34/د) من قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م.



كما قرَّر المجلس إحالة المفوَّض في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني خالد أحمد عربيَّات إلى التَّقاعد.

