كما سيشتمل اليوم الثاني على إرشادات خاصة في استخدام الدليل التدريبي، واليات تنفيذ الأنشطة التفاعلية في التدريبات مع الشباب، وطريقة تلقي الاستفسارات والاجابة عليها.

هذا وسيتم بعد الانتهاء من ورشات تدريب المدربين اطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهو بناء قدرات الشباب في المحافظات المنتسبين لمراكز الاميرة بسمة والبالغ عددها ٥١ مركزا، بالشراكة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).