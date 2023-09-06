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المستقلة للانتخاب تبدأ بتنفيذ مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب في المحافظات

9/6/2023 10:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال المعهد الانتخابي الأردني، أولى ورشات تدريب المدربين بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية/ محافظة اربد، والتي تهدف الى تمكين العاملين مع الشباب من مدراء مراكز الأميرة بسمة في إقليمي الشمال والوسط وتزويدهم بالمعارف والأدوات التي تمكنهم من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وهو بناء قدرات اللجان الشبابية المنتخبة المنتسبة للصندوق.
اشتمل التدريب في يومه الأول على شرح لأهداف المشروع ودور الهيئة في تمكين الشباب والعاملين مع الشباب، التعريف بأبرز مضامين قانون الانتخاب رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ لمجلس النواب، مثل نظام التمثيل النسبي، نسبة الحسم / العتبة، الية تشكيل القوائم، شروط الترشح للانتخابات، جداول الناخبين وتعديلات القانون حول الاقتراع بناءً على مكان الإقامة الدائم، تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية، ومضامين قانون الأحزاب السياسية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢، حيث تم التطرق الى مفهوم الحزب، المواد التي تحمي المنتسبين للأحزاب شروط الانتساب للأحزاب، شروط تأسيس الحزب، التطرق لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.

كما سيشتمل اليوم الثاني على إرشادات خاصة في استخدام الدليل التدريبي، واليات تنفيذ الأنشطة التفاعلية في التدريبات مع الشباب، وطريقة تلقي الاستفسارات والاجابة عليها.
هذا وسيتم بعد الانتهاء من ورشات تدريب المدربين اطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهو بناء قدرات الشباب في المحافظات المنتسبين لمراكز الاميرة بسمة والبالغ عددها ٥١ مركزا، بالشراكة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

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