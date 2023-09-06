الاحتلال يعتقل فلسطينياً قرب باب الخليل بزعم تنفيذه عملية طعن
التاريخ
9/6/2023 10:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.
وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في محيط باب الخليل، وأعاقت مرور المواطنين المقدسيين، وفتشت في هوياتهم وأغراضهم الشخصية.
وفا
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