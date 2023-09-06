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الاحتلال يعتقل فلسطينياً قرب باب الخليل بزعم تنفيذه عملية طعن

9/6/2023 10:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.
وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في محيط باب الخليل، وأعاقت مرور المواطنين المقدسيين، وفتشت في هوياتهم وأغراضهم الشخصية.

وفا

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