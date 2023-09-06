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واشنطن تجري مناورات مع أرمينيا والكرملين يعلق

9/6/2023 10:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على إعلان وزارة الدفاع الأرمينية نيتها إجراء مناورات مشتركة مع قوات أمريكية الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف إن خطط السلطات الأرمينية لإجراء تدريبات أرمنية أمريكية تثير القلق، خاصة في الوضع الحالي، مؤكدا أن روسيا ستقوم بتحليل هذه المعلومات ومراقبة الوضع.
وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية أن التدريبات ستنطلق في سبتمبر، وهدفها زيادة التنسيق في إطار مهام حفظ السلام.
وتتزامن هذه الخطوة مع تجدد التوتر الميداني بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان حيث أعلنت يريفان بداية الشهر الجاري بأن القوات الأذربيجانية أطلقت النار على قواتها ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثالث قرب بلدة سوتك الحدودية.
ويحاول رئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان إلقاء اللوم على روسيا في تعطيل تنفيذ اتفاقيات مع الجانب الأذربيجاني رعتها موسكو، وأهمها فتح معبر "لاتشين" المعبر الوحيد الذي يربط أرمينيا بقره باغ.
واتهم باشينيان موسكو بأنها "إما عاجزة عن السيطرة على ممر لاتشين وإما لا تريد ذلك"

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