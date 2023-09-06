قرار حكومي بشأن جمعية البنوك

قرار حكومي بشأن جمعية البنوك
التاريخ
9/6/2023 10:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام جمعيَّة البنوك لسنة 2023م.
جاء ذلك لتمكين مجلس إدارة الجمعيَّة من متابعة تنفيذ خططه وبرامجه لخدمة القطاع المصرفي، وذلك بزيادة مدَّة عضويَّة مجلس الإدارة لتصبح أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وتحديد عدد دورات انتخاب رئيس مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط.
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