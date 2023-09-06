أردوغان: هناك حاجة لسياسة نقدية متشددة لإبطاء التضخم

أردوغان: هناك حاجة لسياسة نقدية متشددة لإبطاء التضخم
التاريخ
9/6/2023 10:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة إلى "سياسة نقدية متشددة" لإبطاء التضخم.
وعكست الليرة التركية خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.1 % عند 26.78 لكل دولار.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى".
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