«ثقافية الشارقة» .. برنامج ثري بالفعاليات

أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة عن برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، الذي ينطلق الشهر الجاري ويستمر حتى أغسطس المقبل.

صرح بذلك عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة قائلاً: تجد الأنشطة والمهرجانات والملتقيات الدائمة التفاعل وتزايد أعداد المحبين للكلمة والفنون بتعدد أشكالها وتنوعها. ويستهل الموسم الجديد بفعاليات من ضمنها مهرجان الأدب الموريتاني، بالإضافة إلى مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

ويحتضن شهر أكتوبر العديد من الفعاليات أبرزها مهرجان دبا الحصن الثقافي، ومهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الثامنة بالأردن. وسيحفل نوفمبر المقبل بفعاليات وطنية لدائرة الثقافة أبرزها احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات الـ 52.

وفي ديسمبر سيكون مهرجان المسرح على موعد مع انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، ومهرجان الفنون الإسلامية ((25)). ويستهل العام الجديد في يناير بمهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 21، والدورة الثالثة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي.

خلال شهر فبراير يقام في قصر الثقافة بالشارقة و((الذيد - خورفكان - وكلباء))، مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته الـ 18، ويستضيف بيت الشعر في موريتانيا مهرجان نواكشوط للشعر العربي ((9))، وتستضيف مصر ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي (16). يحتضن أبريل فعاليات حفل جائزة الشارقة للإبداع العربي ((الإصدار الأول))، في دورتها الـ 27 بالمجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية. أ

ما شهر مايو فسيستهل بملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته (17)، وسيشهد قصر الثقافة تنظيم مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي ((11)). ويضم شهرا يوليو وأغسطس فعاليات متنوعة بالقارة الأفريقية والشارقة.