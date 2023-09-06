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حمدان بن محمد: مستمرون بالعمل لترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر مدن العالم أمناً وأماناً

9/6/2023 10:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
على مبادرات ومشاريع شرطة دبي خلال زيارته لنادي الضباط.

وقال سموه، "اطلعت على مبادرات ومشاريع شرطة دبي خلال زيارتي لنادي الضباط ونشيد بكافة الجهود التي تبذلها مختلف الفرق الأمنية لضمان أمن وسلامة مجتمعنا ... مستمرون بالعمل لترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ونسخر كافة الإمكانيات للارتقاء بجودة الحياة لكل مواطن ومقيم وزائر لدبي".

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