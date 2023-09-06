3 أمراض خطيرة يمكن اكتشافها من حالة الشعر

وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون التغيرات في شعرك علامة على مرض خطير. وفيما يلي مجموعة من الحالات الصحية، التي يمكن التنبؤ بها من خلال الحالة الصحية للشعر، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

مرض باركنسون

في حين أن القشرة البيضاء أمر طبيعي تماماً، إلا أن القشرة الصفراء يمكن أن تكون علامة على مرض باركنسون. ومرض باركنسون هو مرض عصبي يتفاقم مع مرور الوقت، وعادة ما يرتبط بالرعشة والتصلب وبطء الحركة.

وتنجم القشرة الصفراء عن التهاب الجلد الدهني، وهي حالة تصبح فيها مناطق الجلد، التي تحتوي على الكثير من الغدد العرقية (مثل فروة الرأس) حمراء ومثيرة للحكة ومتقرحة ومتقشرة.

ووفقاً لجمعية باركنسون الخيرية في المملكة المتحدة، فإن الأشخاص المصابين بهذا المرض يكونون عرضة لهذا المرض الجلدي. وعلى الرغم من عدم وجود علاج لمرض باركنسون، إلا أن هناك العديد من العلاجات المختلفة والدعم المتاح للمساعدة في إدارته.



الثعلبة

إذا لاحظت وجود بقع صغيرة من تساقط الشعر - بحجم العملة المعدنية تقريباً -، فمن المحتمل أنك تعاني من شكل من أشكال الثعلبة البقعية. ويمكن أن يظهر مرض المناعة الذاتية أيضاً على الجسم، بما في ذلك اللحية أو الحاجبين أو الرموش أو شعر الجسم.

ويحدث المرض عندما تهاجم الخلايا بصيلات الشعر، مما يمنعها من إنتاج المزيد من الشعر. سبب المرض غير معروف، ولكن نقص الحديد والإجهاد يمكن أن يؤديا إلى هذه الحالة، على الرغم من أن الخبراء قد يشككون في ذلك.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تتحول الثعلبة البقعية إلى الثعلبة الشاملة، عندما ينتشر تساقط الشعر عبر الرأس بأكمله، أو الثعلبة الشاملة، عندما تؤثر على الجسم بأكمله.



السرطان

يمكن أن تكون البقع الحمراء أو الأرجوانية على فروة الرأس أو خط الشعر علامة على وجود سرطان الأوعية الدموية النادر، ولكنه مميت. وتتطور الساركوما الوعائية في البطانة الداخلية للأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية. ويمكن أن يظهر المرض في أي مكان في الجسم، ولكنه يحدث عادة في الجلد على فروة الرأس أو الرقبة. وعادة ما يظهر على شكل عقيدات أو لويحات حمراء مزرقة مفردة أو مجمعة على فروة الرأس أو الوجه أو الأذنين.

وعندما تؤثر الساركوما الوعائية على الأعضاء، مثل الكبد أو القلب، فإنها غالباً ما تسبب الألم. وهو يرتبط بشكل شائع بكبار السن، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر.