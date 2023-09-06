وتخرّج في الحفل 112 شركة ناشئة من 5 حاضنات في الزرقاء، ومادبا، والسلط، والكرك والعقبة، فضلاً عن 3 مسرّعات أعمال في إربد، والعقبة والزرقاء، والتي قدّمت أفكارها المبتكرة ومشاريعها الطموحة للحضور لتعزيز فرصها الاستثمارية.

ويأتي التخريج لتسليط الضوء على أكبر مجتمع للشركات الناشئة في الأردن، حيث توسّعت أورنج بالمسرّعات والحاضنات لتصل إلى المبتكرين في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع شركائها في التنفيذ، الجمعية العلمية الملكية ممثلةً بمركز الملكة رانيا للريادة، وiPark، بالإضافة إلى شركائها في الاستضافة في مختلف المحافظات، كلّ من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز إبداع الكرك، وبلدية ذيبان، ومركز التدريب المهني في البلقاء، والجامعة الهاشمية.

وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، الشركات الناشئة داعياً إياها لمواصلة النمو، ومؤكّداً على دعم أورنج للمنظومة الريادية وجهودها المتواصلة لتطويرها، لا سيما من خلال توسعة إطار برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية BIG by Orange على أوسع نطاق ممكن.

وشكر منصور الاتحاد الأوروبي على الشراكة التي تجمعه بأورنج الأردن، والتي يتم من خلالها التوسّع بالدعم المتكامل لتمكين الرياديين في مختلف مناطق المملكة عبر تمكينهم من تنمية مشاريعهم وزيادة جاذبيتها الاستثمارية ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، مع ضرورة أن تكون هذه المشاريع ذات رؤية وتأثير، كما توجّه بالشكر أيضاً لجميع الشركاء على إيمانهم بأهمية المنظومة الريادية وتجسيدهم ذلك بالعمل والجهد الملموس.

ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و3 مسرّعات نمو للشركات الناشئة و5 حاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعزيز الثقافة الرقمية لدى المزيد من الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

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