العربية للسيارات تنظّم ورشة متخصصة لتمكين المرأة

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) نظمت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، ورشة متخصصة في مجال السيارات، صممت حصرياً للنساء بهدف إكسابهن المهارات في إدارة عمليات الصيانة الأساسية. وتحت إشراف سيدة عائشة، أول فنية تنضم للعربية للسيارات، أسهمت الورشة في تعزيز الثقة والاعتماد على الذات بين المشاركات.
وتمكنت المشاركات في الإلمام بالمهارات المحددة في أهداف الورشة، كما حصلن من التجربة العملية على سيارة "نيسان إكس تريل" على الأفكار المهمة حول المكونات الرئيسية للسيارة، إلى جانب تقديم الإرشادات العملية حول عدد من المهام، مثل فحص ضغط الإطارات وإدارة السوائل.
وأظهرت رحلة عائشة قدرتها على تحويل شغفها بالسيارات إلى مهنة في حياتها، لتقدم من خلال ذلك نموذجاً للشابات اللواتي يعشقن السيارات. وكان طموحها ملهماً لهن لاستكشاف فرص العمل في مجال السيارات، وتأكيد التزامها إزاء تمكين الأخريات.
وتنسجم هذه الورشة مع التزام العربية للسيارات بالابتكار والتعليم، مع إبراز مساعيها في هذا النوع من المبادرات، لتوفير بيئة داعمة ونقل المهارات القيمة لرعاية الفتيات الراغبات في العمل بهذا القطاع، بما في ذلك اللواتي يعشقن طراز "إكس تريل".
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