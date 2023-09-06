(MENAFN
- Orient Planet Group) 6 سبتمبر 2023: نظمت "إنستانت كاش"، المزود الرائد لخدمات التحويلات المالية في المنطقة والتابع لشركة التكنولوجيا المالية "فينتكس" المنضوية تحت مظلة "مجموعة بريد الإمارات"، كأس "إنستانت كاش" لكرة القدم بمشاركة شركائها من الوكلاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتماشى تنظيم هذه البطولة مع رسالتها لتعزيز نمط الحياة الصحي. شكًلت هذه المبادرة، التي انعقدت في ضوء النجاح الكبير الذي حقّقته بطولة كأس "إنستانت كاش" للكريكت للأبطال العام الماضي، مثالاً واضحاً على مدى المهارة والتميّز الرياضي للمشاركين.
شهدت البطولة انضمام 12 فريقاً من أبرز شركات الصرافة في دولة الإمارات، حيث تم تنظيمها داخل ملاعب مغلقة. جاءت قائمة الفرق المشاركة مليئة بالأسماء المعروفة مثل "الفردان للصرافة"، و"الفؤاد للصرافة"، و"بالحصا للصرافة"، و"المدينة للصرافة"، و"دنيبا للصرافة"، و"فيدرال للصرافة"، و"جي سي سي للصرافة"، و"جويالوكاس للصرافة"، و"لاري للصرافة"، و"لولو للصرافة"، و"سعد للصرافة"، و"وول ستريت للصرافة". تميزت البطولة بالروح الرياضية العالية والمنافسة القوية التي عكستها المباريات.
انعقدت المباريات بحضور وتشجيع من فرق الإدارة العليا للعديد من شركات الصرافة، واختُتمت البطولة بنجاح كبير، حيث حققت شركة "لاري للصرافة" المركز الأول، في حين حققت شركة "جويالوكاس للصرافة" المركز الثاني. وشهدت البطولة توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، إضافةً إلى توزيع شهاداتٍ على جميع الفرق المشاركة في البطولة.
وكشفت "إنستانت كاش" خلال البطولة عن مساعيها لتوسيع نطاق المبادرة خارج حدود دولة الإمارات في وقت لاحق هذا العام. ومن خلال تنظيم هذه البطولة الاستثنائية، كما تؤكد "إنستانت كاش" التزامها بتمكين شركائها بالأدوات اللازمة لاتباع أسلوب حياة نشط يُفضي إلى تعزيز صحتهم البدنية بشكل عام.
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