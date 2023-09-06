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كارفخال: بيلينغهام سيعوض رحيل بنزيما

9/6/2023 9:25:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نفى لاعب ريال مدريد، داني كارفخال، أن يكون فريقه يعاني نقص في المهاجمين هذا الموسم، مبرزاً أن الإنجليزي جود بيلينغهام الذي ضمه "الملكي" هذا الصيف، جاء ليعوض رحيل الفرنسي كريم بنزيما.



قال كارفخال
من معسكر المنتخب الإسباني لكرة القدم: "من الواضح أننا أحد الفرق الأكثر تهديفاً في "الليغا".


وأكد أنشيلوتي أن بيلينغهام جاء ليحل محل كريم بنزيما.

واختتم: "الفريق اكتمل، وليس هناك نقص في أي مركز،، سنحاول القتال من أجل كل الألقاب، وأن نمنح جمهورنا الفرحة".

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