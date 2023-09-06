كارفخال: بيلينغهام سيعوض رحيل بنزيما
التاريخ
9/6/2023 9:25:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نفى لاعب ريال مدريد، داني كارفخال، أن يكون فريقه يعاني نقص في المهاجمين هذا الموسم، مبرزاً أن الإنجليزي جود بيلينغهام الذي ضمه "الملكي" هذا الصيف، جاء ليعوض رحيل الفرنسي كريم بنزيما.
قال كارفخال
من معسكر المنتخب الإسباني لكرة القدم: "من الواضح أننا أحد الفرق الأكثر تهديفاً في "الليغا".
وأكد أنشيلوتي أن بيلينغهام جاء ليحل محل كريم بنزيما.
واختتم: "الفريق اكتمل، وليس هناك نقص في أي مركز،، سنحاول القتال من أجل كل الألقاب، وأن نمنح جمهورنا الفرحة".
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