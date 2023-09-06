كارفخال: بيلينغهام سيعوض رحيل بنزيما







قال كارفخال

من معسكر المنتخب الإسباني لكرة القدم: "من الواضح أننا أحد الفرق الأكثر تهديفاً في "الليغا".





وأكد أنشيلوتي أن بيلينغهام جاء ليحل محل كريم بنزيما.



واختتم: "الفريق اكتمل، وليس هناك نقص في أي مركز،، سنحاول القتال من أجل كل الألقاب، وأن نمنح جمهورنا الفرحة".