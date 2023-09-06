ناتالي بورتمان تؤكد شائعات الانفصال بسبب خيانة زوجها

ناتالي بورتمان تؤكد شائعات الانفصال بسبب خيانة زوجها
التاريخ
9/6/2023 9:25:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ظهرت بطلة فيلم "البجعة السوداء" ناتالي بورتمان متخلية عن خاتم الزواج في أحدث إطلالاتها، وذلك بعد شهر من تقارير تتحدث عن انفصالها عن زوجها المنتج السينمائي وراقص البالية الفرنسي بنجامين ميليبيد، بسبب مزاعم عن خيانته لها مع فتاة عشرينية.
وظهرت الممثلة الأمريكية البالغة 42 عاماً مبتسمة خلال مشاركتها في مؤتمر بمدينة ميونيخ الألمانية، أمس الثلاثاء، وهي ترتدي إطلالة رسمية من دار شانيل. كما لم تتردد في إظهار يدها دون خاتم زواج خلال حملها الميكروفون أثناء تحدثها على المسرح في مؤتمر IAA حول التنقل المستدام. واللافت في الصور التي نشرتها الصحف الأجنبية، أن إطلالتها لا توحي بأنها مكتئبة، أو تمر بأزمة عاطفية، كما يشاع منذ أسابيع.
واللافت أن بورتمان قد حرصت الشهر الماضي على إظهار خاتم زفافها الماسي خلال حدث Angel City FC في مدينة سيدني، تزامناً مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لزواجها في الرابع من أغسطس (آب) الماضي. وجاءت إطلالتها في ذلك الحدث الرياضي، بعد أيام من تداول شائعات حول انفصالها عنه.
ورغم أنه لم يصدر من الثنائي حتى الآن بياناً رسمياً حول انفصالهما، إلا أنّ صحيفةWeekly كانت قد نسبت في عددها الصادر يوم 7 أغسطس (آب) الماضي، إلى مصادر حديثها عن وقوع الانفصال بسبب خيانة بنجامين مع ناشطة مناخية عمرها 25 عاماً، وتدعى كاميل إتيان. بالمقابل، ذكرت الصحيفة أن بورتمان كانت تعمل جاهدة على تخطي الأمر، على اعتبار
أنه نزوة عابرة.
جهود لمنع انهيار الزواج
وكشف مقرب من الطرفين للموقع أن مساعي العودة لا تزال قائمة بين الزوجين، بعدما اعترف الزوج بذنبه وأقر بأنه ارتكب خطأ فادحاً بحق زوجته، وخاصة أن الزواج أثمر طفيلن.
ولفت المقرب إلى أن بنجامين يبذل حالياً كل ما في وسعه لجعل ناتالي تسامحه، وتحافظ على تماسك أسرتهما، خاصة أنهما ارتبطا عن حب، فيما ترفض ناتالي خروج أخبار حياتها الأسرية إلى
وسائل الإعلام، لأن أولويتها الكبرى هي حماية طفليها وخصوصيتهما.
أول العلاقة.. بداية الأزمة يُشار إلى أن بورتمان وميليبيد التقيا للمرة الأولى خلال عملهما معاً في فيلم Black Swan للمخرج دارين أرونوفسكي، والذي تم عرضه في دور العرض في عام 2010.
ثم تعاون الثنائي لاحقاً في فيلم Vox Lux عام 2018، الذي لعبت فيه بورتمان دور نجمة البوب باسم سيليست، وعمل ميليبيد مع زوجته في تصميم الرقصات للفيلم.
آخر أعمالها
يتزامن ظهورها الأخير في ألمانيا مع طرح البرومو التشويقي الأول لفيلمها الجديد May December، المرتقب طرحه في السينما البريطانية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتلعب في هذا الفيلم دوراً في قصة عن ماضي زوجين مشهورين.
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