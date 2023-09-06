ناتالي بورتمان تؤكد شائعات الانفصال بسبب خيانة زوجها

وظهرت الممثلة الأمريكية البالغة 42 عاماً مبتسمة خلال مشاركتها في مؤتمر بمدينة ميونيخ الألمانية، أمس الثلاثاء، وهي ترتدي إطلالة رسمية من دار شانيل. كما لم تتردد في إظهار يدها دون خاتم زواج خلال حملها الميكروفون أثناء تحدثها على المسرح في مؤتمر IAA حول التنقل المستدام. واللافت في الصور التي نشرتها الصحف الأجنبية، أن إطلالتها لا توحي بأنها مكتئبة، أو تمر بأزمة عاطفية، كما يشاع منذ أسابيع.



واللافت أن بورتمان قد حرصت الشهر الماضي على إظهار خاتم زفافها الماسي خلال حدث Angel City FC في مدينة سيدني، تزامناً مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لزواجها في الرابع من أغسطس (آب) الماضي. وجاءت إطلالتها في ذلك الحدث الرياضي، بعد أيام من تداول شائعات حول انفصالها عنه.



ورغم أنه لم يصدر من الثنائي حتى الآن بياناً رسمياً حول انفصالهما، إلا أنّ صحيفةWeekly كانت قد نسبت في عددها الصادر يوم 7 أغسطس (آب) الماضي، إلى مصادر حديثها عن وقوع الانفصال بسبب خيانة بنجامين مع ناشطة مناخية عمرها 25 عاماً، وتدعى كاميل إتيان. بالمقابل، ذكرت الصحيفة أن بورتمان كانت تعمل جاهدة على تخطي الأمر، على اعتبار

أنه نزوة عابرة.

جهود لمنع انهيار الزواج



وكشف مقرب من الطرفين للموقع أن مساعي العودة لا تزال قائمة بين الزوجين، بعدما اعترف الزوج بذنبه وأقر بأنه ارتكب خطأ فادحاً بحق زوجته، وخاصة أن الزواج أثمر طفيلن.

ولفت المقرب إلى أن بنجامين يبذل حالياً كل ما في وسعه لجعل ناتالي تسامحه، وتحافظ على تماسك أسرتهما، خاصة أنهما ارتبطا عن حب، فيما ترفض ناتالي خروج أخبار حياتها الأسرية إلى

وسائل الإعلام، لأن أولويتها الكبرى هي حماية طفليها وخصوصيتهما.

أول العلاقة.. بداية الأزمة يُشار إلى أن بورتمان وميليبيد التقيا للمرة الأولى خلال عملهما معاً في فيلم Black Swan للمخرج دارين أرونوفسكي، والذي تم عرضه في دور العرض في عام 2010.

ثم تعاون الثنائي لاحقاً في فيلم Vox Lux عام 2018، الذي لعبت فيه بورتمان دور نجمة البوب ​​باسم سيليست، وعمل ميليبيد مع زوجته في تصميم الرقصات للفيلم.

آخر أعمالها

يتزامن ظهورها الأخير في ألمانيا مع طرح البرومو التشويقي الأول لفيلمها الجديد May December، المرتقب طرحه في السينما البريطانية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتلعب في هذا الفيلم دوراً في قصة عن ماضي زوجين مشهورين.

