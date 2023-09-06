مجاميع أمطار أعلى من معدلاتها الشهر المقبل

مجاميع أمطار أعلى من معدلاتها الشهر المقبل
التاريخ
9/6/2023 9:25:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية
رائد رافد آل خطاب بأن التنبؤات العددية خلال شهر ايلول 2023 تشير الى أن المجاميع المطرية ستكون حول معدلاتها الشهرية في اغلب مناطق المملكة،
كما يتوقع ان تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية. في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.5-2.0) درجة مئوية.
كما اضاف آل خطاب خلال تصريحاته
ان التنبؤات العددية لشهر تشرين اول 2023
تشير الى ان مجاميع الامطار ستكون اعلى من معدلاتها الشهرية بنسب تتراوح ما بين 10%-40% في المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية من المملكة، فيما يتوقع ان تكون مجاميع الامطار اعلى من معدلاتها العامة في باقي المناطق ما بين 50%-70% خاصة في المناطق الجنوبية، وهذا مؤشر الى نشاط امتداد منخفض البحر الأحمر على المناطق الجنوبية،
كما يتوقع ان تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية. في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (2.0-1.5) درجة مئوية.
اما فيما يتعلق بالتنبؤات العددية الفصلية
لشهر تشرين ثاني للعام 2023 فقد افاد آل خطاب الى انها تشير أيضاَ الى ان مجاميع الامطار من المتوقع ان تكون حول معدلاتها الشهرية في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، فيما تكون اعلى بنسب تتراوح ما بين 10%-30% في باقي المناطق ، كما يتوقع ان تكون درجات الحرارة بعموم المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية.
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