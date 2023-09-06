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مجاميع أمطار أعلى من معدلاتها الشهر المقبل

9/6/2023 9:25:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية
رائد رافد آل خطاب بأن التنبؤات العددية خلال شهر ايلول 2023 تشير الى أن المجاميع المطرية ستكون حول معدلاتها الشهرية في اغلب مناطق المملكة،
كما يتوقع ان تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية. في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.5-2.0) درجة مئوية.

كما اضاف آل خطاب خلال تصريحاته
ان التنبؤات العددية لشهر تشرين اول 2023
تشير الى ان مجاميع الامطار ستكون اعلى من معدلاتها الشهرية بنسب تتراوح ما بين 10%-40% في المناطق الشمالية والوسطى والشمالية الشرقية من المملكة، فيما يتوقع ان تكون مجاميع الامطار اعلى من معدلاتها العامة في باقي المناطق ما بين 50%-70% خاصة في المناطق الجنوبية، وهذا مؤشر الى نشاط امتداد منخفض البحر الأحمر على المناطق الجنوبية،
كما يتوقع ان تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية. في حين ستكون درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجنوبية أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (2.0-1.5) درجة مئوية.
اما فيما يتعلق بالتنبؤات العددية الفصلية
لشهر تشرين ثاني للعام 2023 فقد افاد آل خطاب الى انها تشير أيضاَ الى ان مجاميع الامطار من المتوقع ان تكون حول معدلاتها الشهرية في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، فيما تكون اعلى بنسب تتراوح ما بين 10%-30% في باقي المناطق ، كما يتوقع ان تكون درجات الحرارة بعموم المملكة أعلى من معدلاتها العامة لهذا الشهر بحوالي (1.0-1.5) درجة مئوية.

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