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العجلوني رئيسا لإدارة المناطق الحرة والتنموية

9/6/2023 9:25:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تعيين صخر كامل العجلوني رئيسا لمجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

وجاء ذلك بعد انهاء مهام الدكتور خلف الهميسات من رئاسة مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

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