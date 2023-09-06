العجلوني رئيسا لإدارة المناطق الحرة والتنموية

العجلوني رئيسا لإدارة المناطق الحرة والتنموية
التاريخ
9/6/2023 9:25:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تعيين صخر كامل العجلوني رئيسا لمجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
وجاء ذلك بعد انهاء مهام الدكتور خلف الهميسات من رئاسة مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
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