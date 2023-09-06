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البرلمان الأوكراني يقر تعيين رستم أوميروف وزيراً للدفاع

9/6/2023 9:25:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقر البرلمان الأوكراني تعيين البرلماني السابق رستم أوميروف
وزيرا للدفاع اليوم الأربعاء في أكبر تعديل بمؤسسة الدفاع منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل 18 شهرا.

ويحل أوميروف
(41 عاما) محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساهم في تأمين مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لبلاده أثناء شغله المنصب قبل أن تلاحقه مزاعم إعلامية بوجود فساد في الوزارة مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإقالته يوم الأحد.

ولم يواجه ريزنيكوف مزاعم الفساد بنفسه لكنه يقول إنه راح ضحية حملة تشويه. ومن غير المتوقع أن تؤثر إقالته على استراتيجية الجيش الأوكراني.

وكتب أوميروف
على فيسبوك بعد تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالحه "هدفنا الرئيسي هو تحقيق النصر".

وأردف "سأبذل كل ما هو ممكن ومستحيل لانتصار أوكرانيا، حين نحرر كل سنتيمتر من بلدنا وكل شخص منا".

وكتبت وزارة الدفاع على منصة إكس "مرحبا أيها الوزير".

وصدق أعضاء البرلمان على إزاحة ريزنيكوف يوم الاثنين بعد أن قدم استقالته في أعقاب قرار زيلينسكي بإقالته.


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