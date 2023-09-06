البرلمان الأوكراني يقر تعيين رستم أوميروف وزيراً للدفاع

البرلمان الأوكراني يقر تعيين رستم أوميروف وزيراً للدفاع
التاريخ
9/6/2023 9:25:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أقر البرلمان الأوكراني تعيين البرلماني السابق رستم أوميروف
وزيرا للدفاع اليوم الأربعاء في أكبر تعديل بمؤسسة الدفاع منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل 18 شهرا.
ويحل أوميروف
(41 عاما) محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساهم في تأمين مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لبلاده أثناء شغله المنصب قبل أن تلاحقه مزاعم إعلامية بوجود فساد في الوزارة مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإقالته يوم الأحد.
ولم يواجه ريزنيكوف مزاعم الفساد بنفسه لكنه يقول إنه راح ضحية حملة تشويه. ومن غير المتوقع أن تؤثر إقالته على استراتيجية الجيش الأوكراني.
وكتب أوميروف
على فيسبوك بعد تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالحه "هدفنا الرئيسي هو تحقيق النصر".
وأردف "سأبذل كل ما هو ممكن ومستحيل لانتصار أوكرانيا، حين نحرر كل سنتيمتر من بلدنا وكل شخص منا".
وكتبت وزارة الدفاع على منصة إكس "مرحبا أيها الوزير".
وصدق أعضاء البرلمان على إزاحة ريزنيكوف يوم الاثنين بعد أن قدم استقالته في أعقاب قرار زيلينسكي بإقالته.
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