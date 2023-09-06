مأساة جديدة في انهيار عقار سكني بالقاهرة

توفي أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين في انهار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، اليوم "الأربعاء"، في العاصمة المصرية القاهرة،بينما يواصل المنقذون عمليات البحث عبر الأنقاض.

وقالت محافظة القاهرة في بيان إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد حوالي 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة،ولم يتضح سبب انهيار المبنى بعد.



واوضحت محافظة القاهرة إن النائب العام المصري يحقق في الحادث.

وفي السنوات الأخيرة تشيع انهيارات المباني المميتة في مصر، وحاولت الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيدت بالمخالفة للقانون.

وتقوم السلطات أيضا ببناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.

وفي يوليو الماضي، قتل 12 شخصاً عندما انهار مبنى آخر مكون من خمسة طوابق في حدائق القبة.