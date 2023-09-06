طرق دبي تتفقّد الاشتراطات والمعايير الخاصة بحافلات المدارس

تفقّد مسؤولون من مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات عدداً من المدارس في دبي مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وتخلّلت الزيارات الميدانية عمليات تفتيش على الحافلات المدرسية التابعة للمدارس المذكورة، وذلك بهدف الوقوف على التزام إدارات المدارس باشتراطات السلامة والأمان الواجب اتباعها لنقل الطلبة من مختلف الفئات العمرية من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس.

وتأتي هذه الزيارات، التي تتزامن مع انطلاق كل عام دراسي جديد، في إطار الحرص الدائم للهيئة على التأكّد من التطبيق الأمثل لإدارات المدارس في الإمارة لمعايير وممارسات قطاع النقل المدرسي، والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط الحيوي المهم من قطاع النقل العام.

وتـُنظم الزيارات إلى المدارس بناء على تحليل البيانات الخاصة بالمدارس التي كانت الأقل تطبيقاً للاشتراطات والمعايير المطلوبة خلال العام الدراسي الماضي (2021 – 2022)، وذلك من خلال الاستعانة بنظام التفتيش الذكي. ويجري خلال الزيارات التدقيق على الحافلات المدرسية من حيث: (مواصفات الأمن والسلامة الخاصة بالحافلات، وتصاريح السائقين والمشرفات، والتزامهم بالمهام الموكلةِ إليهم، والالتزام بنظافة الحافلات المدرسية).

ومع بدء العام الدراسي الجديد (2023 – 2024)، تبدأُ إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، تنفيذ العمليات التفتيشية المطلوبة وهي جزء من الحملات المستمرة على هذا القطاع المهم من أنشطة النقل العام، الذي يتعامل مع فئات عمرية مختلفة من الطلبة الذين تحرص الهيئة دائماً على تنقّلهم بشكل آمن وسهل.

وتأتي عمليات التفتيش على الحافلات المدرسية، في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً، لرصد آلية عمل هذه الحافلات في إمارة دبي، ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المُنَظِّمَة لعمل هذه الحافلات، حيث تحتوي هذه الحملات التفتيشية على عدد من العمليات التفتيشية الشاملة، كما وضعت الهيئة كذلك اشتراطات ومعايير سلامة لتشغيل الحافلات المدرسية ومنها ألا تزيد سرعة الحافلة القصوى على 80 كم في الساعة، وأن يوضع جهاز للتحكم بالسرعة، مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد وضعت معاييرَ وشروطاً وضوابطَ على المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال النقل المدرسي، منها نظام رقم (2) لعام 2008 الخاص بتنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي، وكذلك اللائحة التنفيذية للنظام والدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة، الذي يتضمن المواصفات الخاصة بالحافلة المدرسية، من حيث الشكل ومعايير الأمن والسلامة الواجب توفرها في الحافلة، والمسؤوليات المتعلقة بكل من إدارات المدارس، والمؤسسات والمشرفين والشركات المشغلة للحافلات المدرسية، وسائقي الحافلات والطلبة وأولياء أمورهم.

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