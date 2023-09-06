صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 4.9%
التاريخ
9/6/2023 9:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9%، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة إنه "بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط (بالسعودية) في الأجل القريب ( بناء على قرارات أوبك+) من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.85% في ايار الماضي.
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