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صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 4.9%

9/6/2023 9:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9%، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة إنه "بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط (بالسعودية) في الأجل القريب ( بناء على قرارات أوبك+) من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات".


وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.85% في ايار الماضي.


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