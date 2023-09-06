الفنانة شيرين تتعرض للسرقة وتتقدم ببلاغ عاجل



وجاءت تفاصيل البلاغ، أن المشكو في حقه استولى على جميع مواقعها الإلكترونية واستغلال تلك المواقع، ونشر الأغاني الخاصة بها في إبهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع يوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع.



وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع spotify، بدون الحصول على أذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.



وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، ونشر أغنية عم القماص عليها بدون موافقتها.



والتمس المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب من النائب العام، التفضل بالإطلاع واتخاذ اللازم قانونًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها، والتربح من ذلك الاستيلاء.

وتبين بالبحث أن آخر منشور ظهر على صفحة الفنانة المصرية على موقع فيسبوك كان في شهر يناير الماضي، ولم تظهر منشورا أخرى لها.



روسيا اليوم