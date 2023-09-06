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تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

9/6/2023 9:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة معالي الدكتور أمية طوقان وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني وأعضاء المجلس الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة بإجراء التشكيلات الاكاديمية والتي شملت تعيين نائبا لرئيس الجامعة وعدداً من عمداء كليات الجامعة.
ووافق المجلس على تعيين الأستاذ الدكتور موسى خالد ابو عرابي نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية .
وتجديد تعيين الأستاذ الدكتور احمد سلامه عيال عواد عميدا لكلية الهندسة التكنولوجية.
وتعيين الأستاذ الدكتور يحيا سلامه الخريسات عميدا لكلية اربد الجامعية.
وتعيين الأستاذ الدكتور بشار يعقوب عماري عميدا لكلية الحصن الجامعية.
وتعيين الأستاذ الدكتور زيد سليمان العدوان عميدا لكلية الزرقاء الجامعية.
وتعيين الأستاذ الدكتور محمد صبحي غيث عميدا للبحث العلمي والابتكار.
وتعيين الأستاذ الدكتور رضوان قاسم الدويري عميدا لكلية الهندسة.
وتعيين الأستاذ الدكتور عمر أحمد الزعبي عميدا لكلية الذكاء الاصطناعي.
وتعيين الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحيم الدحيات عميدا لكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية.
وتعيين الدكتور هارون سالم الطراونة قائما بأعمال عميد كلية الكرك الجامعية.

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