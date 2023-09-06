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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

9/6/2023 9:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 6 - 9 - 2023 عدداً من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا أهمها مباراة ليبيا مع غينيا الاستوائية، فضلا عن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
ليبيا X غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دولية ودية
سوريا X ماليزيا – الساعة 12 ظهرا
عمان X فلسطين – الساعة 5:45 مساء
مالطة X جبل طارق – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
دارلاستون تاون X سبورتنج خالسا – الساعة 9:45 مساء
هاستينج يونايتد X إيريت و بيلفيدير – الساعة 9:45 مساء
فلاكويل هيت X فاكينهام تاون – الساعة 9:45 مساء

ملاعب


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