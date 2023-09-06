بلدية الكرك تنفذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للشوارع



وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة اليوم الأربعاء، إن البلدية حريصة بشكل عام على تأمين الشوارع بكل ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة من تعبيد وصيانة، وتفقد سلامة الإشارات الضوئية، وممرات المشاة وأماكن التوقف والوقوف والتحميل والتنزيل، وتهيئة الأرصفة بشكل أمن والإشارات التحذيرية.



وأضاف أن البلدية ستنظم ورشة للتوعية بقانون السير الجديد والتعريف بمواده.



ودعا المواطنين للتقيد بإجراءات السلامة العامة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والالتزام بالإرشادات واللوحات التحذيرية والأماكن المخصصة للمشاة والمركبات.



من جانبه، أكد مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو أن المديرية تحرص بشكل دائم على تثبيت اللوحات الإرشادية والعاكسات المرورية والشواخص التحذيرية، وبيان السرعات المقررة، ووضع الجزر الوسطية في الشوارع النافذة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع مطبات نموذجية في الشوارع الرئيسة لتخفيف السرعات، لافتا إلى استكمال إنارة العديد من الشوارع في المحافظة، ولا سيما الطريق الملوكي الممتد من الموجب إلى منطقة سيل الحسا، وكذلك الطريق الرئيسة الممتدة إلى القطرانة.