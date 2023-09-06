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أول تعليق للأهلي المصري على المواجهة المحتملة ضد اتحاد جدة السعودي

9/6/2023 9:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق حسام غالي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، عن قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي سحبت الثلاثاء في مدينة جدة، ووضعت الفريق المصري في صدام محتمل أمام اتحاد جدة السعودي.
ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة في 12 ديسمبر القادم، وفي حال فوز الفريق السعودي سيضرب موعدا مع الأهلي المصري في الدور الثاني.
وقال غالي ممثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية، في تصريحات لقنوات "SSC" الرياضية "أتوقع فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي".

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