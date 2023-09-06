

وبين أبو رواق أن الوزارة اعتمدت خطة فاعلة بهدف رفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لجميع المصادر المائية بالمملكة تضمن توفير مصادر ذاتية في قطاع المياه ورفع كفاءة التشغيل بما يخفض فاتورة المياه التشغيلية السنوية كون قطاع المياه يستهلك ما مجموعه 14% من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية في المملكة.



وأضاف أن اجمالي قيمة مشروع رفع كفاءة الطاقة في مدينة السلط تقدر بـ16.9 مليون يورو ممولة من بنك الاعمار الألماني بنسبة 90%، والباقي من موازنة سلطة المياه بهدف رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الكلف التشغيلية بما يقارب 52% حسب الدراسة والتصميم للمشروع.