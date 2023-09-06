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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شقيق حميدتي

9/6/2023 9:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو (شقيق حميدتي)، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة في بيان :"أنه ومنذ بداية الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فشل الجانبان في تنفيذ وقف إطلاق النار، واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، :" إن إجراء اليوم الأربعاء يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".

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