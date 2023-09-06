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الكاف يفسخ أكبر عقوده مع بي إن سبورتس قبل 4 أشهر من انطلاق كأس إفريقيا

9/6/2023 9:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أكبر عقوده لحقوق البث مع مجموعة "بي إن سبورتس"، الثلاثاء، وأثار احتمال الدخول في نزاع قانوني مع الشبكة الإعلامية الرياضية القطرية.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، يوسف العبيدلي، في رسالة الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، بتلقي خطاب المحامين يوم الجمعة الماضي "لإنهاء العلاقة التعاقدية من جانب واحد بين بي إن والكاف بأثر فوري".
وكتب العبيدلي: "يجب أن أوضح لكم أن بي إن لا تقبل هذا الفسخ، وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه".
ومن شأن فسخ العقد الذي تبلغ قيمته 415 مليون دولار والذي يستمر حتى عام 2028 مع "بي إن"، أن يترك "الكاف" بدون عقد بث رئيسي قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال.
وأصبحت "بي إن" شريك البث الرئيسي لـ"الكاف" بعد أن فسخ الاتحاد القاري في عام 2019 عقدا مدته 12 عاما بقيمة مليار دولار مع المجموعة "لاغاردير" الإعلامية الفرنسية.

ملاعب

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