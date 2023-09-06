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قوات الاحتلال تعتقل طفلين من العيسوية بالقدس المحتلة

9/6/2023 9:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، طفلين من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.
وقالت مصادر لـ "وفا " إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل كمال غانم مصطفى والطفلة بيسان يوسف عبيد.

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