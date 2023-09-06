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اليوم.. إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

9/6/2023 9:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حددت مجلة "فرانس فوتبول"، موعد الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.
وسيقام حفل إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.
ومن المنتظر أن تعلن فرانس فوتبول عن القائمة النهائية للمرشحين اليوم الأربعاء.
ووفقا للحساب الرسمي للمجلة الشهيرة عبر منصة إكس، ستضم القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للاعبين الرجال 3 مرشحين، و2 للسيدات.
كما ستكشف عن 10 مرشحين لجائزة "ياشين" المخصصة لأفضل حارس مرمى، ومثلهم لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما.
ويعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.
ويعتبر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المنافس الأبرز لميسي على الجائزة، بعد موسمه الاستثنائي مع مانشستر سيتي، حيث توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وهداف دوري أبطال أوروبا، كما نال مؤخرا جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2023.
ويعد ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، برصيد 7 مرات، متفوقا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة في 5 مناسبات.
يذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي، هو آخر المتوجين بالكرة الذهبية.

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