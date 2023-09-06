البرازيل: 21 قتيلا جراء إعصار ضرب الجنوب

البرازيل: 21 قتيلا جراء إعصار ضرب الجنوب
التاريخ
9/6/2023 9:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - لقي 21 شخصاً مصرعهم، نتيجة الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل، الليلة الماضية.
وأفاد حاكم ولاية ريو غراندي دي سول، إدواردو ليتي، في مؤتمر صحافي بأنه أُنقذ مئات الأشخاص، وأُجلي السكان المحاصرون عبر المروحيات.
وبحسب وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)، أوضحت السلطات المحلية، في بيان، أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالي 60 بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة.
وأكد وزير الدفاع المدني في الولاية ولني باريروس، أن أكثر من 300 ملم من الأمطار هطلت على هذه الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بترا
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