المحارمة مديرًا لسياحة جرش
التاريخ
9/6/2023 9:15:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر وزير السياحة والأثار مكرم القيسي نقل مدير مديرية إدارة المواقع وتطويرها حسام المحارمة للعمل مديرًا لمديرية سياحة محافظة جرش.
وكان المحارمة قد عمل بالاضافة الى موقعه الأخير مديرا لادارة المواقع السياحية وتطويرها، مديرا للسياحة في محافظة جرش ومدير للسياحة في محافظة البلقاء، كما سبق أن عمل في مكتب وزير السياحة و مستشارا لوزير المياه.
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