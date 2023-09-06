ضريبة على الأموات في لبنان

يتحدث مشروع موازنة

لبنان

2024 عن رسوم استهلاك للحفاظ على البيئة وتحديدا عن ضريبة بيئية على "المنتجات المستوردة" حيث تضمن فرض رسوم على "نعوش محتوية على جثة بشرية" وتبلغ قيمتها 0.002% ، وفق تقرير لبناني اليوم الأربعاء.

وذكر موقع "النشرة"

اللبناني أن وزارة الماليّة، المسؤولة عن وضع الموازنة وإرسالها،

أوضحت أن "هذا البند أتى باقتراح من وزارة البيئة وهو قابل للتعديل والدراسة وليس نهائياً".

ونقل الموقع عن وزير البيئة ناصر ياسين تأكيده أن "هناك خطأ حصل، والموظّف في الوزارة أرسل لائحة قديمة إلى وزارة المالية وسنقوم بالتصحيح"، مشيراً إلى أن "المقصود ليس المسّ بالمتوفي

ولا بكرامته إنما الحفاظ على البيئة".

ولفت إلى أنّ "كل المنتجات القادمة من الخارج تأتي بعلب كرتون أو بلاستيك أو غيرها هي بحاجة إلى المعالجة وإعادة التدوير، وبالتالي تخضع للضريبة، وعندما يأتون بالمتوفي من الخارج يوضع

في بوكس خشب ومن ثم بنعش وهذا البوكس يُعالج والرسم هو زهيد جداً".

وأكد الوزير أن "الخطأ سيصحح بإزالة هذا البند من مشروع الموازنة أو من اللائحة التي أرسلت".

وتطرقت مصادر إلى قيمة الضريبة، والتي بلغت 2 بالألف من قيمة "المنتج"، مضيفة أنه : "لم يتم تبرير وضع الضريبة بأسباب موجبة".

وأشارت إلى أنّ "استحداث ضريبة يتطلب شرحاً عن سبب اقتراحها والأسباب الموجبة ويناقش المجلس النيابي تلك الأسباب لتمريرها أو لا، وهذا لم يحصل في هذا البند".