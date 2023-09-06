ضريبة على الأموات في لبنان

ضريبة على الأموات في لبنان
التاريخ
9/6/2023 9:15:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
يتحدث مشروع موازنة
لبنان
2024 عن رسوم استهلاك للحفاظ على البيئة وتحديدا عن ضريبة بيئية على "المنتجات المستوردة" حيث تضمن فرض رسوم على "نعوش محتوية على جثة بشرية" وتبلغ قيمتها 0.002% ، وفق تقرير لبناني اليوم الأربعاء.
وذكر موقع "النشرة"
اللبناني أن وزارة الماليّة، المسؤولة عن وضع الموازنة وإرسالها،
أوضحت أن "هذا البند أتى باقتراح من وزارة البيئة وهو قابل للتعديل والدراسة وليس نهائياً".
ونقل الموقع عن وزير البيئة ناصر ياسين تأكيده أن "هناك خطأ حصل، والموظّف في الوزارة أرسل لائحة قديمة إلى وزارة المالية وسنقوم بالتصحيح"، مشيراً إلى أن "المقصود ليس المسّ بالمتوفي
ولا بكرامته إنما الحفاظ على البيئة".
ولفت إلى أنّ "كل المنتجات القادمة من الخارج تأتي بعلب كرتون أو بلاستيك أو غيرها هي بحاجة إلى المعالجة وإعادة التدوير، وبالتالي تخضع للضريبة، وعندما يأتون بالمتوفي من الخارج يوضع
في بوكس خشب ومن ثم بنعش وهذا البوكس يُعالج والرسم هو زهيد جداً".
وأكد الوزير أن "الخطأ سيصحح بإزالة هذا البند من مشروع الموازنة أو من اللائحة التي أرسلت".
وتطرقت مصادر إلى قيمة الضريبة، والتي بلغت 2 بالألف من قيمة "المنتج"، مضيفة أنه : "لم يتم تبرير وضع الضريبة بأسباب موجبة".
وأشارت إلى أنّ "استحداث ضريبة يتطلب شرحاً عن سبب اقتراحها والأسباب الموجبة ويناقش المجلس النيابي تلك الأسباب لتمريرها أو لا، وهذا لم يحصل في هذا البند".
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