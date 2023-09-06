"تشاتلز آند مور" Chattels & More، العلامة التجارية الشهيرة في عالم التصاميم والديكورات المنزلية، والتابعة لمجموعة عيسى القرق، كشفت عن تعاونها مع "مهرجان دبي للمفروشات" لتنظيم مسابقة مذهلة للتصميم، مفتوحة لجميع الراغبين بالمشاركة فيها، من المصممين المقيمين في دبي. ترتكز هذه المسابقة المميّزة على مفاهيم الابتكار والإبداع والاستدامة، وتمنح عشاق التصميم الداخلي المنزلي، وكذلك المصممين الطموحين وأصحاب المواهب، فرصةً لا مثيل لها لترجمة رؤيتهم الفنية والإبداعية للكرسي الشهير من "تشارلز آند مور"، والذي يحمل شعارها المميّز &؛ مع الإشارة إلى أنّ الفائز في هذه المسابقة سيحصل على جائزة مذهلة بقيمة 50,000 درهم إماراتي، فيما يحصل من يحلّون في المراتب الثلاث التالية على قسائم تسوّق كفيلة بإحداث تغييرٍ جذريّ في المساحات الداخلية لمنازلهم.

بالإضافة إلى ذلك، ولإضفاء المزيد من الحماسة والتشويق، سيتمّ منح الفائزين فرصةً حصرية تتمثل بتجسيد تصاميمهم في سلسلة قطعٍ محدودة الإصدار، تحمل اسم كلٍّ منهم، ليجري عرضها للبيع في صالة عرض "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات". والتزاماً باستراتيجية الاستدامة التي تعمل هذه العلامة التجارية بموجبها، وفي مواكبة "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيعود ريع هذه المجموعة من القطع الفريدة إلى وزارة التغيّر المناخي والبيئة في الدولة.

يُفتح باب التسجيل للمشاركة بهذه المسابقة في 6 سبتمبر، مع منح المصمّمين والمشاركين مهلةً تمتدّ حتى 28 سبتمبر لتقديم تصاميمهم. وسيجري الكشف عن أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية في 20 أكتوبر، خلال "مهرجان دبي للضيافة"، وصولاً إلى حفل الاختتام الضخم الذي يُقام في 11 ديسمبر داخل فرع "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات". وفي هذه المرحلة، سيشهد الذين تأهلوا إلى التصفيات النهائية تحوّل أفكارهم إلى واقع، حيث تتولّى تنفيذها ورشة القرق للنجارة. كما يشهد الحفل الختامي منح المتسابقين الذين بلغوا المرحلة النهائية فرصة عرض أفكارهم وإبداعاتهم أمام لجنة تحكيم مشهودٍ لها، تضمّ أعضاءً من الإدارة العليا في شركة "تشاتلز آند مور"، ومن الشركاء المساهمين في "مجموعة القرق"، ومن الإدارة العليا لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومن منظمّي "مهرجان دبي للمفروشات"، ومن أبرز المصممّين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال أدريان شو، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاتلز آند مور": "أتوجّه بدعوةٍ من القلب إلى جميع مصمّمي الديكور الداخلي المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مسابقة التصميم التي تنظّمها "تشاتلز آند مور". وبصفتي رئيساً تنفيذياً لشركة "تشاتلز آند مور"، أشعر بالسعادة تغمرني، لناحية تعاوننا مع "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" ومع "مهرجان دبي للمفروشات" في هذا الحدث الإبداعي غير المسبوق، وأتطلع بفارغ الصبر لرؤية المفاهيم والتصاميم الرائعة التي ستنتج عن هذا التحدّي المشوّق، وتحمل توقيع مبدعين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."



من جانبه، قال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "لا شك في أنّ "مهرجان دبي للمفروشات" هو أكثر من مجرّد حدث للتسوّق، فهو احتفالية خاصة بقطاع المفروشات والأثاث النابض بالحيوية، ومثله قطاع التصميم الداخلي في دبي. وفي النسخة الخامسة من هذا المهرجان، نجدّد التزامنا بتعزيز شراكاتنا مع العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع، بما فيها العلامات التجارية المحلية الشهيرة، مثل "تشاتلز آند مور"، ونرى أننا من خلال هذه المسابقة، قادرون على المساهمة في تسليط الضوء على ثروةٍ هائلة من مواهب التصميم التي تحتضنها دبي، وفي دعم النموّ المتواصل لقطاع المفروشات والأثاث وقطع الديكور الداخلي، في مجال تجارة التجزئة، كما في مجال التصميم، مع التشديد خصوصاً على الاستدامة التي باتت بالغة الأهمية في عالم التصميم".

تشكل "مسابقة تشاتلز آند مور للتصاميم المستدامة" فرصةً رائعة لأصحاب الأفكار الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليحوّلوا خلالها أفكارهم وإبداعاتهم إلى واقع، عبر قطعٍ تساهم في تعزيز اعتماد نهج الاستدامة في هذا القطاع. كما تُعتبر هذه المسابقة منصةً فريدة تجمي بصورةٍ فعالة ومتناغمة بين مفاهيم الابتكار والإبداع والاستدامة، وتلاقي التوجّه الثابت والدؤوب لدبي في رعاية ثقافة التصميم، واحتضان الأفكار النابضة بالحيوية والابتكار.

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