عبدالله بن زايد يطلق استراتيجية وزارة الخارجية



أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، استراتيجية وزارة الخارجية للأعوام 2023 - 2026 ، كما كرم الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الرابعة ، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر الحفل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة و معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة وسعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية وأصحاب السعادة مساعدو وزير الخارجية ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والمراكز والمكاتب المعنية في الوزارة ونوابهم.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال حفل الإطلاق بجهود فرق عمل الوزارة المختلفة ، ودورها في صياغة استراتيجية وزارة الخارجية للأعوام الأربعة المقبلة ، بما يسهم في دعم الدبلوماسية الإماراتية وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي ورعاية مواطنيها ، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق قفزات نوعية في تقديم الخدمات والبناء على الفرص الموجودة ومواجهة التحديات القائمة خلال الأعوام الأربع القادمة.

وأوضح سموه أن استراتيجية الوزارة للأعوام 2023-2026 جاءت منسجمةً مع مبادئ الخمسين وتنفيذاً للرؤية الوطنية الشاملة "نحن الإمارات 2031"، فركّزت سياستها الخارجية على قيم ترسخ الدولة عاصمةً للإنسانية والسلام، ونموذجاً عالمياً رائداً يحتذى به في الدبلوماسية والمكانة الدولية.

واستعرض الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل تفاصيل الاستراتيجية الجديدة والتي ترتكز على خمسة محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة ، وترسيخ دور الدولة في الحوار العالمي والأجندة العالمية للتنمية ، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز النفوذ الاقتصادي للدولة ورفع تنافسيتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي تحقيقاً للازدهار والتنمية ، ويبقى المجتمع الإماراتي على رأس أولويات الوزارة للحفاظ على مصالح مواطني دولة الإمارات في الخارج ومصالح مقيميها في داخل الدولة من خلال تصميم خدمات قنصلية متميزة واستباقية، كما تدعم الوزارة الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وبناء علاقات استراتيجية قوية، واحترام مبادئ القانون الدولي.

وأضاف: "تتمثل رؤية وزارة الخارجية في أن تكون نموذجاً عالمياً رائداً يحتذى به في الدبلوماسية والمكانة الدولية وتعزيز مصالح وقيم الدولة ومواطنيها وتقوم رسالتها على تسخير الدبلوماسية الاستباقية من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتحقيق التقدم في أولويات السياسة الخارجية للدولة، وحماية مصالحها الوطنية، وتعزيز السلام والأمن والازدهار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتقديم خدمات رائدة وفريدة للمجتمع".

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في ختام الحفل بتكريم الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الرابعة ، وأشاد سموه بجهود أعضاء لجنة تحكيم الجائزة متقدما بالتهنئة إلى جميع الفائزين.

وتمثل الجائزة القوة المحركة للارتقاء بأداء الوزارة المؤسسي والوظيفي وتمكينها من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء المؤسسي.

وفيما يلي الجهات والشخصيات الفائزة بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الرابعة:

فئة البعثات المعتمدة لدى دولة الإمارات التي تميزت في تعاونها مع الوزارة وهي سفارة جمهورية موزمبيق وتسلم الجائزة سعادة تياغو ريسيبو كاستيجو سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة ، وسفارة المملكة العربية السعودية وتسلم الجائزة سعادة تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة ، وسفارة جمهورية تشيلي وتسلم الجائزة سعادة باتريسيو دياز بروتون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة ، والسفارة الكورية وتسلم الجائزة سعادة يو جيه سونج سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وسفارة جمهورية مصر العربية وتسلم الجائزة سعادة شريف محمود سيد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وسفارة كومنولث دومينيكا وتسلم الجائزة سعادة بول أفونديل سفير كومنولث دومينيكا لدى الدولة ، وسفارة نيوزيلندا وتسلم الجائزة سعادة الدكتور ريتشارد جورج كاي سفير نيوزلندا لدى الدولة ، وسفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وتسلم الجائزة سعادة إدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة ، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية وتسلم الجائزة السيد إيريك غاو ديوسي، وسفارة سلطنة عمان وتسلم الجائزة السيد طلال بن منصور الوهيبي، وسفارة جمهورية العراق وتسلم الجائزة السيدة سوسن موفق، وسفارة جمهورية أنغولا وتسلم الجائزة السيد فرانسيسكو كالوفي.

وفاز مكتب وزارة الخارجية في دبي بفئة الإدارة المتميزة في المجال المؤسسي ، وفئة الإدارة المتميزة في المجال التخصصي والسياسي فازت بها إدارة الشؤون الأمريكية ، فئة أفضل إدارة في مجال تقديم الخدمات وفازت بها إدارة شؤون الزيارات ، فئة أسعد بيئة عمل وفازت بها إدارة شؤون الزيارات.

وفازت بفئة البعثة الدبلوماسية المتميزة كل من سفارة الدولة لدى روما وسفارة الدولة لدى الجزائر وسفارة الدولة لدى كيغالي وقنصلية الدولة في جدة.



أما في فئات الأوسمة، فقد تم تكريم سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة عمر سيف غباش، عن منصبه السابق كمساعد الوزير للشؤون الثقافية وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي عن منصبه السابق كمساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية عن الفئة القيادية المتميزة.



كما تم تكريم عدد من دبلوماسي وموظفي وزارة الخارجية ممن برزت انجازاتهم المتميزة في سبيل تحقيق رؤية وأهداف الوزارة الاستراتيجية وهم سعادة جمال جامع المشرخ وراشد محمد الحميري عن فئة رئيس الوحدة التنظيمية المتميز وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري عن فئة رئيس البعثة الدبلوماسية المتميز وآمنه علي الزعابي عن فئة رئيس القسم المتميز وزينب أحمد الظنحاني عن فئة الموظف الإداري المتميز وهند حسن الطاهري عن فئة الموظف الدبلوماسي المتميز، وآمنة خلفان الحفيتي عن فئة موظف اسعاد المتعاملين المتميز، وريم راشد الطاير عن فئة الموظف الإعلامي المتميز وآمنة علي الشوق عن فئة الموظف الشاب المتميز ، وتم تكريم إدارة شؤون المواطنين على جهودهم الاستثنائية في خدمة مواطني دولة الإمارات خلال تواجدهم خارج الدولة.



كما كرمت وزارة الخارجية عدداً من الشركاء الاستراتيجيين وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة والتي ساهمت في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز الشراكة المستدامة في سبيل خدمة مصالح الدولة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تمثلت في كل من وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وطيران الاتحاد، ومجموعة ماجد الفطيم، وطموح للرعاية الصحية، وشركة الظاهرة الزراعية، وشركة إيليت أجرو (للزراعة الذكية)

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة وزير الخارجية للتميز بإصدارها الأول عام 2014 لتكون من ضمن جوائز التميز المطبقة داخلياً في الوزارات على المستوى الاتحادي والاقليمي، ولتكون هذه الجائزة القوة المحركة لتطوير أداء الوزارة المؤسسي والوظيفي وتمكينها من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها.

كما تساهم جائزة وزير الخارجية للتميز بإحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في الوزارة، وذلك من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي والوظيفي ضمن كافة فئات الجائزة، والاستفادة منها في عمليات التحسين المستمر لأداء عمل الوزارة..

كما سيمثل الفائزون في هذه الجائزة أساساً للمنافسة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.











تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز