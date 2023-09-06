



واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام، الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية، إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.5 % ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع.

وتوترت المعنويات في الأسواق العالمية مع تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً الثلاثاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية، ما أجج المخاوف إزاء استمرار ضغوط الأسعار.

كما تأثرت المعنويات بإعلان مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا انخفاض طلبيات المصانع بأكثر من المتوقع في يوليو.

وصعد سهم تليفونيكا 3.2 بالمئة بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) على حصة 9.9 % في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها المساهم الأكبر.





اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات مرتفعة جديدة، إذ دعم أضعف سعر للين منذ نوفمبر أسهم شركات تصنيع السيارات في حين حققت أسهم الطاقة مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.62 % عند 33241.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر.

كما أنهى المؤشر توبكس التداولات مرتفعاً 0.62 % عند 2392.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 33 عاماً.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعاً للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب للمؤشر نيكاي منذ منتصف مايو والأطول للمؤشر توبكس منذ منتصف أبريل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي، «يواصل الدولار الارتفاع مقابل الين ويجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة»، متوقعاً أن يصل نيكاي إلى 35000 نقطة هذا العام.

وأضاف «لا أرى في الوقت الحالي حقاً أي شيء يزعزع استقرار الدولار مقابل الين أو المؤشر نيكاي، كلاهما يبدو قوياً جداً».

وكان قطاع معدات النقل من بين أفضل المجموعات الصناعية أداء في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مجموعة، إذ قفز اثنين بالمئة مع انخفاض قيمة الين لنحو 148 للدولار، ما عزز قيمة الإيرادات الخارجية.

وارتفعت أسهم هوندا وتويوتا ومازدا 1.91 % و2.39 % و4.67 % على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات النفط والفحم 1.47 % بعد أن تجاوز سعر النفط الخام 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى.

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