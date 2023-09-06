الفرع الدولي لحزب الشعب يرفع شعاريْ السيادة والاستقلال



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

يعود تأسيس الفرع الدولي لهذا الحزب إلى تطوّريْن أساسيْين: يتعلق الأوّل بالترخيص للسويسريين بالحصول على الجنسية المزدوجة دون قيود، والثاني برفض الناخبين لانضمام سويسرا إلى المجال الاقتصادي الأوروبي سنة 1992.

وتوضح إنغي شوتس دواعي هذه الخطوة قائلة: "عندما نعلم عدد السويسريين والسويسريات الذين يغادرون بلادهم في هذه الأيام، وتفشي العولمة الزاحفة، يصبح لامتلاك قسمٍ دولي معنًى ومغزًى كبيريْن".

ويُعدّ القسم الدولي لحزب الشعب متساويا من حيث الحقوق والواجبات مع أي فرع كانتوني. ويضم هذا الفرع 370 عضوا وعضوة.



حزب الشعب (يمين محافظ).

سنة التأسيس : 1971، بعد عملية اندماج بين حزب الفلاحين والحرفيين والبرجوازيين ( PAB )من جهة وحزب الديمقراطيين في كانتون غراوبوندن (DP ).

رئيس الحزب : ماركو كييزا، عضو مجلس الشيوخ من تيتشينو (منذ عام 2020).

عضوان في الحكومة الفدرالية : غي بارمولان (منذ 2016)، وألبرت روشتي (منذ عام 2023).

العضوية : حوالي 90000 (رقم 2015).

عضوية الجمعية البرلمانية



53 عضوا وعضوة في مجلس النواب (27%)

7 أعضاء وعضوة في مجلس الشيوخ (15%)

نسبة النساء في كتلة حزب الشعب في مجلس النواب: 25%

نسبة النساء في كتلة حزب الشعب في مجلس الشيوخ: 14%

الموقف السياسي: ثلاثة شواغل رئيسية :



الحد من الهجرة من خلال سياسية تقييدية على الأجانب واللجوء



الدفاع عن الحياد الكامل، وعدم السعي إلى الاندماج في أوروبا عدم التوسّع في المشاريع الاجتماعية وتبني سياسة ضريبية ومالية تقييدية

ليس للحزب أهداف محددة بالنسبة للسويسريين في الخارج. وتبرر إنغي شوتس ذلك قائلة: "قضايانا ذات طابع دولي، وبصفة عامة، يلتزم الحزب بالدفاع عن استقلال سويسرا وسيادتها".

والسيادة هي حجر الزاوية في العلاقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وإذا كانت رئيسة القسم الدولي لحزب الشعب تجد، من حيث المبدأ، الاتفاقياتِ الثنائية أمرًا جيّدا "لأنها تبسّط حياة مئات الآلاف من السويسريين والسويسريات الذين يعيشون في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، فإنها تحذّر من أن استمرار هذا الوضع مشروط ببقاء سويسرا سيّدة قرارها.

عاشت رئيسة الفرع الدولي لحزب الشعب، أصيلة لوتسيرن، والمقيمة في الخارج، تحديداً في السويد، لمدة ستة عشر عاما. "لم أكن أعتقد أنني سأعود للعيش في سويسرا يوما ما". ولهذا السبب تدافع إنغي عن ضرورة الحفاظ على حق التصويت للسويسريين المقيمين في الخارج، حتى وإن عاشوا خارج البلاد لفترة طويلة، لأن مسار حياتهم قد يتطوّر.

تدعو المسؤولة الحزبية أيضا إلى عدم تقييد منح الجنسية السويسرية لعدد محدد من الأجيال وتشرح رأيها بالقول: "نحن نعمل وفقا لقاعدة الدم. واستمرار هذا الأمر مهم بالنسبة للديمقراطية المباشرة".

كما أن العيش في الخارج يوفّر كذلك فرصة لمقارنة الأنظمة السياسية، ومن خلال ذلك "ندرك حينها القوة التي تمنحنا الديمقراطية المباشرة"، حتى "إذا كان التصويت اختياريا، ولا ينتج عنه أي التزامات"، كما تقول رئيسة الفرع الدولي لحزب الشعب.

تدرك هذه السويسرية التي عاشت لفترة طويلة خارج بلادها تحدّي ممارسة حق التصويت والانتخاب، والإحباط الناتج عن تأخير وصول مستندات التصويت أو عدم وصولها على الإطلاق.

وكان الفرع الدولي لحزب الشعب قد قدّم التماسا أثناء جلسة لتوجية الأسئلة للحكومةرابط خارج في مجلس النواب طالب من خلاله بإرسال مواد التصويت عبر البريد الإلكتروني، لكن الأغلبية لم تستجب لهذا الطلب.

وينتاب الحزب شكُُّ بالنسبة للتصويت الإلكتروني، وتشرح شوتس الموقف قائلة: "المبدأ جيّدٌ في حد ذاته. ولكننا رأينا أن النظام قابل للاختراق. لذلك نحن نعارض هذا النوع من التصويت، لأن الديمقراطية المباشرة لا يستقيم وضعها إلا إذا كنا نثق في النظام الانتخابي".

لا يؤيّد هذا الفرع الدولي لحزب الشعب التمثيلَ البرلماني المباشر للسويسريين والسويسريات بالخارج، كما يحدث في إيطاليا وفرنسا، ولا يُعدّه أولية بالنسبة له.

ولفهم هذا الموقف، ترى القيادية بحزب الشعب أن العديد من مطالب السويسريين والسويسريات بالخارج تتعلّق بقضايا يمكن معالجتها على المستوييْن البلدي والكانتوني، وليس على المستوى الفدرالي. وفي هذه الحالة من الأفضل أن يتم التعامل مع هذه المطالب عبر ممثلين محليين من أحزابهم.

وهكذا يُراهن الحزب على قوائم انتخابية دولية للانتخابات الفدرالية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر 2023. وقد أعلنت أقسام كانتونية بالفعل، مثل لوتسيرن وتسوغ وغراوبوندن (القائمة غير كاملة)، عن رغبتها في تقديم هذا الصنف من القوائم.

من أبرز التحديات التي تواجه السويسريات والسويسريين المقيمين في الخارج كذلك معضلة خدمات القطاع المصرفي. ويبدو موقف هذه المسؤولة الحزبية واضحا حول هذه المسألة، حيث تتساءل: "لماذا يجب أن نفرض شيئا على الاقتصاد؟". فهي تعتقد أن مطالبة المصارف السويسرية بتقديم نفس الخدمات للسويسريين في الخارج تماما مثل تلك التي تقدمها للسكان في الداخل سيؤدي في نهاية المطاف إلى تأميم نظام البنوك.

وترى إنغي شوتس أنه "من المفترض أن كل شركة تتخذ موقفا يسمح لها بالحصول على عدد كاف من العملاء." ومن هذا المنطلق، فهي تعارض الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض وسائل الإعلام التي تتوجه بخدماتها للسويسريين المقيمين في الخارج. كما ترى ضرورة اعتماد الشبكات على غرار المدارس السويسرية في الخارج أو سويسنكس (Swissnex) على مواردها الخاصة من دون دعم الدولة.

ولا يدعم حزب الشعب انضمام السويسريين والسويسريات في الخارج إلى نظام التأمين الصحي السويسري، لأن العثور على حلّ موحّدٍ على المستوى العالمي يبدو بالنسبة له أمرا غير واقعيا، ولأن "الدول لديها أنظمة مختلفة تماما. إضافة إلى أن "مثل هذا النظام سيكون خارجا عن السيطرة، وسيكلّف سويسرا أموال طائلة".

وعندما يعود السويسريون والسويسريات بالخارج إلى البلاد، فهم يتمتعون بحقوق متساوية مع مواطنيهم ومواطناتهم المقيمات في الداخل بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، بغض النظر عن مستوى اتقانهم للغة أو ارتباطهم بالبلاد. وبالنسبة لإنغي شوتس، ليس هناك حاجة لإحداث أي تغييرات على هذا المستوى، حيث تشرح: "لا يجب ممارسة التمييز ضد أي شخص. وللأجانب الحقوق نفسها أيضا".



الهجرة : من خلال "مبادرة من أجل الاستدامة"، يُعارض حزب الشعب للمرة الثالثة حرية تنقل الاشخاص مع بلدان الاتحاد الأوروبي.

اللجوء : يطالب حزب الشعب بتشديد سياسة اللجوء. فهو يرغب، على سبيل المثال، في نقل إجراءات طلب اللجوء إلى الخارج.

مناهضة "النزعة الاستيقاضية" Wokisme: فالحزب يصوّب حملته بشكل أساسي إلى الناخبين والناخبات الذين يشعرون بالانزعاج من المناقشات حول النزعة الاستيقاظية ومسألة النوع. الحياد : حزب الشعب هو الحزب الحكومي الوحيد الذي يعارض بشدة تسهيل نقل الأسلحة وفرض العقوبات ضد روسيا.

لم يكن الوضع في صالح حزب الشعب قبل أربع سنوات. فالقضيتان الرئيسيتان اللتان كانتا مطروحتيْن آنذاك، وهما حقوق المرأة والاحتباس الحراري، لم تساعدا الحزب على تحقيق نتائج جيّدة. ونتيجة لذلك، مالت الكفة إلى اليسار، لصالح حزب الخضر تحديدا، وسجّل حزب الشعب بعض التراجع. وقد تأكّد هذا التراجع لاحقا على مستوى الانتخابات في الكانتونات، قبل أن ينجح الحزب الذي يحظى بدعم أكبر عدد من الناخبين والناخبات في قلب المعادلة، واسترجاع الزخم الإيجابي.

وتتمتع القضايا التي يطرحها الحزب على الساحة السياسية في هذا العام الانتخابي، ومنها الهجرة والحرب في أوكرانيا واللجوء باهتمام ومتابعة كبيريْن. ويحقق هذا الحزب اليميني تقدما على مستوى الكانتونات وفي آخر الاستطلاعات الانتخابية على المستوى الوطني. وحدد الحزب هدفا انتخابيا يطمح من خلاله إلى كسب ما يصل إلى 100 ألف ناخب وناخبة إضافيين. ومن المنتظر أن يمكّنه ذلك من تعويض الخسائر التي تكبّدها في عام 2019. إنه هدف طموح، ولكنه ممكن التحقيق.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

المزيد

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد