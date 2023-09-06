لن يحظ بدعمنا.. ألتراس إشبيلية يرفض عودة راموس

صدمة كبرى كانت في انتظار المدافع الإسباني سيرخيو راموس، المنتقل حديثاً إلى صفوف إشبيلية، بعد تفضيله الانتقال إلى الأخير، على حساب ارتداء قميص اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وهاجمت رابطة مشجعي إشبيلية إدارة ناديها بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد مع راموس، مؤكدة أن هذه الصفقة ضد مبادئ النادي وتمثل عدم احترام لقيمه، وتهين رموزه وشعاره، في ظل إهانات راموس السابقة لنادي إشبيلية خلال فترة لعبه بقميص ريال مدريد.

واصطدم راموس بقرار جماهير إشبيلية، التي أعلنت عدم مؤازرة اللاعب في أي من مباريات فريقها الموسم الجديد، وحاول المدافع الإسباني الخروج من مأزق صدامه مع جماهير إشبيلية، التي لم تنسى استفزازاته لها بالاحتفال أمامهم عند التسجيل في مرماهم خلال تمثيله للنادي الملكي، قائلاً: "نحن الآن على متن القارب نفسه"، ويبدو أن اعتذار راموس الذي اعترف بخطأة واصفا نفسه من ضمن عائلة جماهير إشبيلية في الوقت الحالي، لم يكن كافيا بالنسبة للمشجعين.

وجاء بيان ألتراس إشبيلية الذي نقلته شبكة "راديو مونت كارلو"، كالتالي:

باعتبارنا مجموعة فائقة من نادي إشبيلية منذ ما يقرب من 50 عامًا، نود أن نعرب عن رفضنا لأولئك الذين اقترحوا هذا التوقيع، نحن لسنا مدفوعين بالكراهية أو الاستياء، ولكن بدافع الحب والفخر لنادينا.. النادي وتاريخه وأنصاره نعتقد أن الاقتراح البسيط لهذا التوقيع يمثل بالفعل عدم احترام للقيم التي جعلتنا عظماء، وللرموز والأساطير التي دافعت عن شعارنا، ولآلاف الإشبيليين الذين عانوا من ازدراء هذا اللاعب في الماضي، نعتقد أن هذا التوقيع يفيد أيضًا مصالح المديرين الذين لا يفهمون ما الذي يجعل نادي إشبيلية عظيمًا والذين يعتنون فقط بمصالحهم الشخصية أو الاقتصادية، نود أن نوضح أنه على عكس ما صرح به الكثيرون، فإننا لن نقوم بأي أعمال مثل الضربات التشجيعية أو الإهانات ضد أي لاعب أثناء المباريات، ومع ذلك، لا يمكننا ولا يجب أن نظهر دعمنا لأي عمل من شأنه أن يسيء إلى اللاعبين.. ينتهك مبادئ وكرامة نادي إشبيلية".

يذكر أن إشبيلية أعلن عن تعاقده مع راموس في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وبدأ راموس مسيرته مع إشبيلية قبل أن يغادره صوب ريال مدريد عام 2005 مقابل 27 مليون يورو، في ظروف غامضة بالنسبة لمشجعي الفريق الأندلسي، الذين أخذوا في انتقاده ومهاجمته كل مباراة يلعبها أمامهم منذ رحيله.

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