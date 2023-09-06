

وقالت هيئة السلامة البحرية الأسترالية إنها استجابت لإشارة لاسلكية توضح موقع الطوارئ .



ونسقت الهيئة عملية إنقاذ الرجال الثلاثة بعد أن هاجمت أسماك القرش القارب وألحقت به أضرارا.



ومن المقرر أن يصل الرجال الثلاثة إلى بريسبان جنوبي كيرنز، صباح يوم الخميس.

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