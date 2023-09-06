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إنقاذ ثلاثة بحارة في بحر الكورال بعد هجمات لأسماك القرش في أستراليا

9/6/2023 8:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء إنه تم إنقاذ ثلاثة رجال من قارب مطاطي في بحر الكورال على بعد حوالي 835 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي لأستراليا بعد أن هاجمت أسماك قرش القارب وبدأ في الغرق .
وكان الرجال، وهم روسيان وفرنسي، على متن قارب "تيون" قابل للنفخ وطوله 9 أمتار والذي انطلق على متنه من فانواتو باتجاه مدينة كيرنز الساحلية الأسترالية.


وقالت هيئة السلامة البحرية الأسترالية إنها استجابت لإشارة لاسلكية توضح موقع الطوارئ .


ونسقت الهيئة عملية إنقاذ الرجال الثلاثة بعد أن هاجمت أسماك القرش القارب وألحقت به أضرارا.


ومن المقرر أن يصل الرجال الثلاثة إلى بريسبان جنوبي كيرنز، صباح يوم الخميس.

البيان

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