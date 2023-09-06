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السلطات الفلبينية تطلق نداء للمواطنين في ظل أزمة الأرز

9/6/2023 8:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الفلبينية دعت سكان البلاد لتناول البطاطا الحلوة والذرة بسبب مخاوف نقص الأرز، الذي يعد طعاما رئيسيا في الفلبين.
وأفادت صحيفة "إنكوايرر" الفلبينية، أن السلطات الفلبينية قدمت النصيحة لرعاياها ويأتي في إطار خطوات احترازية تتخذها السلطات


وقفزت أسعار الأرز في الفلبين إلى مستوى قياسي في الوقت الراهن، ويتراوح سعر الأرز المطحون العادي المنتج بالفلبين بين 41 بيسو فلبيني (72 سنت دولار) إلى 52 بيسو للكيلوغرام.


فيما يبلغ سعر الأرز المنتج بالفلبين من الصنف الجيد بين 45 بيسو و53 بيسو، أما الأرز المستورد المطحون فيبلغ سعره 43 بيسو للكيلوغرام.


RT

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