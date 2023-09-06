السلطات الفلبينية تطلق نداء للمواطنين في ظل أزمة الأرز



وقفزت أسعار الأرز في الفلبين إلى مستوى قياسي في الوقت الراهن، ويتراوح سعر الأرز المطحون العادي المنتج بالفلبين بين 41 بيسو فلبيني (72 سنت دولار) إلى 52 بيسو للكيلوغرام.



فيما يبلغ سعر الأرز المنتج بالفلبين من الصنف الجيد بين 45 بيسو و53 بيسو، أما الأرز المستورد المطحون فيبلغ سعره 43 بيسو للكيلوغرام.



RT