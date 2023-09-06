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ماجد الكدواني يكشف سرّ علاقته بكريم عبد العزيز

9/6/2023 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة DMC، كشف الفنان ماجد الكدواني سر الكيمياء بينه وبين صديقه المقرّب الفنان كريم عبد العزيز، كما تحدّث عن أولى تجاربه الكوميدية فيلم "حرامية في كي جي 2"، والذي تعرّف من خلاله الى كريم عبد العزيز.


وقال الكدواني: "كريم عبد العزيز برج الأسد، وبرج الأسد قيادي وبينسى نفسه علشان يحل مشاكل الآخرين، وبيستمتع بتحمل المسؤوليات، وأنا برج القوس، والقوس هلهلي عيل وعايز يرمي على حد ومن هنا في كيمياء عجيبة بيني وبين كريم عبد العزيز من يوم ما اتقابلنا".
وأضاف: "كريم عبد العزيز دايماً يقول إحنا مش أصحاب ولا إخوات، إحنا مصروفين لبعض، ومن يوم ما اتقابلنا أنا حاسس إني مرمي في حضن حد حنين وأمين وبيخاف عليا، وحساس أوي في مشاعره وحساس تجاهي أوي، فبقيت بعشقه، وبنتي وهي صغيرة كانت بتقولي هتجوز كريم عبد العزيز، وهو تركيبة إلهية".

لها


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