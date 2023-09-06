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كاميرات و إشارات ضوئية جديدة في عمان اعتباراً من هذا الموعد

9/6/2023 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان المهندس محمد الفاعوري، الأربعاء، إن أمانة عمّان تعمل على طلاء خطوط أرضيات الشوارع وممرات المشاة وتعزيز الشواخص المرورية وجسور المشاة واستحداث إشارات ضوئية جديدة مع قرب تفعيل العمل بقانون السير الجديد.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيتم تعزيز وزيادة كاميرات رصد السرعة ليس بهدف المخالفة فقط، بل لرفع السلامة المرورية والتزود بمعلومات إحصائية لإعداد دراسات مرورية ومعرفة حالة الطرق للتسهيل على المواطن لمعرفة أي الطرق يسلك.
وأشار الفاعوري إلى تجهيز جميع الأماكن المخصصة لمرور المشاة واستحداث إشارات ضوئية جديدة سيعلن عن أماكنها لاحقا، مؤكداً أن الأمانة تعمل بشكل مستمر على تجهيز وإعادة تأهيل جميع الإجراءات التي تضمن السلامة المرورية حتى قبل قانون السير الجديد.
ولفت إلى أن جميع هذه الإجراءات تستهدف تخفيف تحديات الاختناقات المرورية وتقييم الحلول التقنية مثل الكاميرات وغيرها، بهدف تحسين عملية مراقبة المرور والاستجابة للظروف لتحسين النقل.

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