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الغذاء والدواء وغرفة صناعة إربد تعقدان ورشة توعوية حول أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية

9/6/2023 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات وبالتعاون مع غرفة صناعة إربد ورشة عمل حول "أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية " Rules & basics of Occupational Health & Safety في مقر الغرفة.
ومندوبا عن مدير عام المؤسسة قالت مساعد مدير عام المؤسسة للشؤون الإدارية الدكتورة مها الجغبير أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيدًا على دور المؤسسة في توعية كوادرها العاملين في الميدان وكذلك العاملين في القطاع الصناعي بأهمية تطبيق أسس وقواعد السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت وأسس التعامل مع المواد الخطرة بما في ذلك المواد الكيماوية والأجهزة والمعدات الخطرة وقواعد التعامل السليم والآمن مع المخاطر المحتملة ومواجهتها دون إلحاق الضرر بأنفسهم أو بيئة العمل , معربة باسم مدير عام المؤسسة عن الشكر لغرفة صناعة إربد ممثلة برئيسها السيد هاني أبو حسان ومديرها العام وكوادرها كافة على تعاونهم المستمر مع المؤسسة .
ومن جانبه أشار مدير عام غرفة صناعة إربد السيد نضال الصدر إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يتطلب تعاونا وشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وهو ما نسعى جاهدين لتحقيقه من خلال الورشة التي تشكل فرصة لطرح الأسئلة وتبادل الأفكار والآراء والنقاش المشترك الذي يمكن أن يساهم في تعزيز الفهم المشترك وتطوير استراتيجيات أفضل لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
وأضاف، أننا نعيش في الحاضر في عام متقدم ومتطور حيث تلعب الصناعة دورا كبير في الاقتصاد الوطني ومع هذا التقدم والتطور تزداد تحديات السلامة والصحة المهنية حيث تأتي الورشة في وقت مناسب لفهم الأسس والقواعد التي يجب الالتزام بها لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
وتضمنت الجلسة الأولى من فعاليات الورشة التي نظمتها لجنة السلامة العامة في مديرية المختبرات التي ترأسها مساعد مدير المختبرات الدكتورة ردينة بطارسة ، عدة عروض تقديمية منها عرض تقديمي حول دور لجنة السلامة والصحة المهنية في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة قدمته المهندسة اليتا الجراح وعرض تقديمي حول الإسعافات الأولية والإجراءات المتخذة في حال وقوع إصابة عمل قدمه الدكتور أحمد الشريدة وعرض تقديمي آخر حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية للموظفين قدمته المهندسة تسنيم هليل .

فيما تضمنت الجلسة الثانية عرض تقديمي حول المخاطر المهنية في المصانع والمنشآت الغذائية وطرق الوقاية منها قدمته دعاء عوض وعرض تقديمي حول المخاطر المهنية في المختبرات وطرق الوقاية منها قدمته ختام القديمات بالإضافة إلى عرض تقديمي حول الإجراءات الوقائية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لمفتشي الغذاء في الميدان من تقديم المهندس وائل قشتم.
ويذكرأن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورشات التوعوية التي تعقدها المؤسسة بهدف تعزيز ورفع مستوى وعي العاملين بأسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المتواجدين فيها وبما يكفل سلامتهم .

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