تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و50 قرشا، والبندورة بين 10 و30 قرشا، والجزر بين 50 و65 قرشا، والخيار بين 20 و35 قرشا، والزهرة بين 35 و65 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

