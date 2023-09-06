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تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي

9/6/2023 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2812 طنا، منها 1728 طن خضار، و923 طن فواكه، و160 طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و50 قرشا، والبندورة بين 10 و30 قرشا، والجزر بين 50 و65 قرشا، والخيار بين 20 و35 قرشا، والزهرة بين 35 و65 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

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