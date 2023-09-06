شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد بالشجرة في الرمثا
التاريخ
9/6/2023 8:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ناشد مواطنون، اليوم الأربعاء، وزارة المياه والري، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد عن منطقة الشجرة في لواء الرمثا.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد مستمرة منذ أسابيع، لافتين إلى أنهم يتكبدون عناء شراء تنكات الماء على حسابهم الخاص لتغطية النقص وأن أدوار المياه غير منتظمة وتأتي مرتين كل شهر بمواعيد غير معلنة وغير ثابتة عدا عن ضعف الكميات التي لا تغطي الحاجات الأساسية.
وأضافوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى لكن دون جدوى.
بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.
MENAFN06092023000208011052ID1107017466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.