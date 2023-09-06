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شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد بالشجرة في الرمثا

9/6/2023 8:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناشد مواطنون، اليوم الأربعاء، وزارة المياه والري، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد عن منطقة الشجرة في لواء الرمثا.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد مستمرة منذ أسابيع، لافتين إلى أنهم يتكبدون عناء شراء تنكات الماء على حسابهم الخاص لتغطية النقص وأن أدوار المياه غير منتظمة وتأتي مرتين كل شهر بمواعيد غير معلنة وغير ثابتة عدا عن ضعف الكميات التي لا تغطي الحاجات الأساسية.
وأضافوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى لكن دون جدوى.
بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

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