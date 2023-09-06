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وكلاء السياحة : 50 % انخفاض الرحلات لتركيا خلال آب الماضي

9/6/2023 8:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكد أمين سر جمعية وكلاء السياحة باسم الغلايني ، انخفاض الرحلات المتوجهة من المملكة إلى تركيا بنسبة تصل إلى 50% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وأرجع الغلايني الأسباب بتصريحات لـ"الوكيل الإخباري" إلى الوضع الاقتصادي الراهن لدى المواطنين، بالإضافة إلى انخفاض أعداد المسافرين من الضفة الغربية إلى تركيا عبر الأردن.
وأشار إلى أن إسطنبول تعتبر الوجهة الأكثر طلبًا من قبل الأردنيين، حيث تسجل معدلات يومية تتراوح بين 12 و14 رحلة يومياً، تلتها مدن أخرى مثل أنطاليا، وطرابزون، وشرم الشيخ."

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