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قرار من التربية يشمل جميع المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي

9/6/2023 8:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن بدء تسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة.
وقالت المفوضية في إدراج لها عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك الاربعاء، إن وزارة التربية والتعليم سمحت بتسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة وإعفائهم من الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل للفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 (الحالي).
ونوهت الى انه يمكن للطلبة تصويب أوضاعهم وتوفير هذه الوثائق خلال الفصل الدراسي الأول.

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