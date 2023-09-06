قرار من التربية يشمل جميع المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي
التاريخ
9/6/2023 8:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن بدء تسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة.
وقالت المفوضية في إدراج لها عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك الاربعاء، إن وزارة التربية والتعليم سمحت بتسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة وإعفائهم من الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل للفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 (الحالي).
ونوهت الى انه يمكن للطلبة تصويب أوضاعهم وتوفير هذه الوثائق خلال الفصل الدراسي الأول.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN06092023000208011052ID1107017463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.