Wednesday, 06 September 2023 05:45 GMT

30 مليون يورو تشجع ريال مدريد على استعادة كوبو

9/6/2023 8:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد لديه فرصة استعادة خدمات لاعبه السابق تاكيفوسا كوبو.
ذكرت الصحيفة أن "الملكي" عندما وافق على انتقال الدولي الياباني إلى ريال سوسييداد وضع بنداً في العقد يسمح له بالحصول على 50% من نسبة بيع اللاعب مستقبلاً.
في المقابل البند الأكثر فائدة بالنسبة إلى "الميرنغي" هو أن الشرط الجزائي قيمته تبلغ 60 مليون يورو، بينما فعلياً يحق للنادي العاصمي أن يدفع 50% من قيمة الشرط الجزائي ليحصل على خدمات اللاعب الشاب مقابل 30 مليون يورو فقط.


وأكدت أن تألق كوبو في الجولات الأولى من الدوري الإسباني بإحرازه 3 أهداف في أول 4 جولات أسهم في عودة تركيز الريال مع اللاعب الياباني تحسباً لإمكانية التعاقد معه مجدداً عقب نهاية الموسم.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06092023000208011052ID1107017462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث