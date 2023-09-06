وكانت سلطة النقد قد أطلقت قبل نحو سبع سنوات نظام استعلام للشركات، إذ تتمكن الشركة من معرفة تصنيف الزبائن بموجب تفويض منه قبل التعامل معه، لتتوسع خدمة الاستعلام بإطلاق البرنامج اليوم، لتشمل الأفراد، حيث يتيح لأي شخص معرفة تصنيف مصدر الشيك بمسح رمز“QR” الموجود على ورقة الشيك.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن المعلومة التي يتيحها النظام للأفراد "في أضيق الحدود، وتقتصر على تصنيف مصدر الشيك، ولا تخترق أية بيانات تشملها السرية المصرفية".

وتوقع ملحم أن "يكون للنظام الجديد أثر كبير في الحد من الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد".

ويمكن استخدام النظام عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، وهو متاح لجميع المواطنين.

وقال ملحم، "تعمل سلطة النقد على تطوير آليات ووسائل تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية".

وأكد محافظ سلطة النقد أن "هدف نظام استعلام الأفراد هو الحد من استخدام الشيكات، وتقليل الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد، ما يوفر حماية للتاجر والمواطن، ويعزز الثقة بالشيك كأداة وفاء".

وكشف ملحم عن أن قيمة الشيكات التي جرى التعامل بها، العام الماضي، بلغت حوالي 23.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشيكات الراجعة، لأسباب مختلفة بما في ذلك لعدم كفاية الرصيد، 1.5 مليار دولار.